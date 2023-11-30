صناعة صلاح..ليفربول يتقدم بهدفين نظيفين في أول نصف ساعة أمام لاسك النمساوي

شهدت نصف الساعة الأولى من مباراة ليفربول ولاسك لينز النمساوي تفوق الريدز بثنائية نظيفة.

نجح لويس دياز في تسجيل أول الاهداف برأسية متقنة في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 15 نجح كودي جاكبو في مضاعفة النتيجة بعد تسجيل هدف من صناعة الدولي المصري محمد صلاح بعدما توغل لمنطقة جزاء الفريق النمساوي ممررا الكرة لـ كودي جاكبو الذي سجل بسهولة.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تشكيل الريدز أمام لاسك لينز النمساوي على ملعب آنفيلد، اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد لاسك في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وحسم الريدز مواجهة الدور الأول 3-1، حيث سجل الثلاثية داروين نونيز ولويس دياز إضافة إلى محمد صلاح، بينما سجل هدف لاسك الوحيد فلوريان فليكر.

وفيما يلي تشكيل ليفربول:

كيليهر - جوميز - إيندو - كوناتي - دياز - صلاح - جاكبو - إيليوت - تسيميكاس - جرافينبيرش - كوانساه.

بينما أتى تشكيل لاسك كالأتي:

لوال - بيلو - تالوفيروف - زيريس - لوبيتيتش - زولي - أندرادي - أوسور - لوبيتش - ستويكوفيتش - هورفاث.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: بيتالوجا - فان دايك - سوبوسلاي - نونيز - ماك أليستر - جونز - ماتيب - تشامبرز - جوردون - دوك - أرنولد - برادلي.