الزمالك يكشف آخر تطورات ملف إيقاف القيد

طمأن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء مشددا على أن المجلس يعمل حاليا لحل أزمة القيد .

وقال أدهم فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "لدينا أولوية وهي حل أزمة سبورتنج لشبونة البرتغالي ويتم التفاوض حاليًّا معاهم من أجل تقسيط الغرامة الموقعة على نادي الزمالك".

وأضاف: "بعد حل أزمة سبورتنج لشبونة سيتم النظر فى القضايا الأخري والغرامات الموقعة على النادي ولكن أولوية مجلس الإدارة حاليًّا هي حل الأزمة والتفاوض مع سبورتنج وبعدها سيتم النظر في باقي القضايا".