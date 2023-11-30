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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فارق توقيت 11 ساعة.. المصريون بنيوزلندا يتوجهون لصناديق الاقتراع بمقر السفارة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة فى نيوزلندا

انطلقت عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في العاشرة مساء اليوم الخميس، في دولة نيوزيلندا.

 

وبدأت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ نحو 11 ساعة.

من جانبه، قال كريم الحسن، القنصل المصري في نيوزيلندا في تصريح للتنسيقية ، إن السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، بدأت في استقبال الناخبين من الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتي يصل عددها إلى 7 آلاف مصري، ومن يحق لهم التصويت يصل عددهم إلى 4 آلاف.

 

وأضاف القنصل المصري بنيوزيلندا، أن الجالية المصرية أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم، تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي، وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

 

وأكد أن السفارة أعلنت عن موعد الانتخابات للجالية المصرية التي تتوزع على عدد من مدن نيوزيلندية أكبرها أوكلاند وكرايستشيرش، مشدداً على أن المصريين بالخارج حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، وتستمر العملية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام.

وبدأت عمليات التصويت للمصريين بالخارج فى نيوزيلاندا فى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والتاسعة صباحاً بتوقيت نيوزيلندا، كأول دولة يتم فيها الاقتراع، بينما يبدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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