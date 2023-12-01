عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل النبي كان يؤخر العشاء في الشتاء؟.. الإفتاء: ليس بعد هذه الساعة

هل النبي كان يؤخر
هل النبي كان يؤخر العشاء في الشتاء

يعد الاستفهام عن هل النبي كان يؤخر العشاء في الشتاء ؟، أحد أسرار هذا الفصل الذي تكثر فيه الغنائم بالعبادات والأعمال الصالحة ، فليله طويل ونهاره قصير، لذا يبحث أولئك الذين يحرصون على اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ، عن هل النبي كان يؤخر العشاء في الشتاء ؟ باعتبارها من سُننه في أقواله وأفعاله وعباداته المرتبطة بصلاة العشاء وهي صلاة فريضة مكتوبة ، وباتباع سننه -صلى الله عليه وسلم- في أدائها نفوز بأكبر وأعظم فضل وثواب لها ، حيث إن السنن المرتبطة بالفرائض لها أهمية أكبر، لذا فمن هنا يأتي سؤالهم عن هل النبي كان يؤخر العشاء في الشتاء؟.

هل النبي كان يؤخر العشاء في الشتاء

 قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي -صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَ الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: «أخَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ثم صلَّى، ثم قال: قد صلَّى الناسُ وناموا، أمَا إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها».

أوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل النبي كان يؤخر صلاة العشاء  في الشتاء؟»، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يؤخر العشاء ، وتأخيرها أفضلُ إذا لم يَشقَّ على الناسِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول لمالكٍ، وقولٌ للشافعيِّ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، واختارَه ابنُ حَزمٍ، والشوكانيُّ.

وأضاف أن الأدلَّة من السُّنَّة: عن سَيَّارِ بنِ سَلامةَ، قال: دخلتُ أنا وأَبي على أَبي بَرْزةَ الأسلميِّ، فقال له أَبي: كيفَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي المكتوبةَ؟ فقال: «... وكان يَستحبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، التي تَدْعونَها العَتَمةَ، وكان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها، والحديثَ بَعدَها...» وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤخِّرُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرةِ».

أفضل وقت صلاة العشاء في الشتاء

وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن الفقهاء قسموا وقت العشاء إلى خمسة أوقات، أولها مِن غروب الشَّفَق الأحمر (يعني بعد انتهاء وقت المغرب مباشرة)، وثانيها وقت الجواز ويبدأ من الأذان، وثالثها وقت الوجوب، وهو عند منتصف الليل، وفيه يجب على الإنسان أن يُصلي العشاء ما لم يكن لديه عذر، ورابعًا يمتد وقت العشاء إلى قبل الفجر.

وبينت «الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم الأفضل أداؤها في وقتها؟»،أن تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل يُعرض الإنسان للملامة الشرعية، مشيرة إلى أن من يؤخر العشاء عن الثانية عشر بمنتصف الليل بدون عذر يكون كأنه يرتكب خلاف الأولى، ويكون فعله غير لائق ويقع عليه ملامة شرعية".

هل النبي كان يؤخر العشاء في الشتاء هل النبي كان يؤخر العشاء يؤخر العشاء في الشتاء أفضل وقت صلاة العشاء في الشتاء وقت صلاة العشاء في الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: أصولنا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه

برباعية نظيفة.. صلاح يقود ليفربول للتأهل بالدوري الأوروبي

المستشار بنداري: متابعة لحظية لتذليل أية عقبات في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

إبراهيم سعيد: أداء زيزو مع المنتخب "وحش" والنجم يلعب في أي مكان

مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

لحظة إدلاء أول طاقم بعثة دبلوماسية مصرية بأصواتهم في انتخابات الرئاسة|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

فيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ