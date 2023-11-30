حالة الطقس | استقرار الأحوال الجوية وتحذيرات من الشبورة

تشهد حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، استقرار في الأجواء على كافة أنحاء البلاد وسط انعدام لفرص الامطار على أي من المناطق.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويظل التحذير من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة