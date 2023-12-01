رئيس شركة العاصمة الإدارية: دفعنا 5.5 مليار جنيه ضرائب العام الماضي فقط

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن حجم الطلب على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة زاد بشكل كبير، وهو ما يجعل الشركة تبدأ في العمل على المرحلة الثانية من الطرح بمساحة 40 ألف فدان قبل نهاية الشهر، وسيتم الإعلان عن تواجد استشاري، وتقدم أكبر 4 مكاتب استشارية في العالم للتخطيط للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع.

تفاصيل حول شركة العاصمة الإدارية

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه كان لديه لقاء مع كل المكاتب من أجل تعيين استشاري، "من يفوز بالمناقصة هو الكسبان، وفعلا تقدم لنا أكبر 4 شركات في العالم بالفعل لتكون استشاري مع الشركة".

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الحكومة بالكامل انتقلت إلى العاصمة الإدارية، وعقد إيجار الوزارات يوجد به زيادة سنوية بنسبة 10%، وعقد الإيجار بين الطرفين بـ 49 عاما بزيادة سنوية، موضحا أن وزير المالية سعيد بما تقدمه الشركة لأن ضرائب الشركة تتخطى ما تدفعه وزارة المالية من إيجار للمقر.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية دفعت ضرائب العام الماضي 5.5 مليار جنيه.