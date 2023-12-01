متحدث الوزراء: جميع موظفي الحكومة انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على توجيه رئيس الوزراء بإغلاق مباني الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط الاستغلال، قائلا إن توجيه رئيس الوزراء يأتي في إطار الترشيد، خاصة أن معظم الوزارات أو كلها انتقلت للعاصمة الإدارية ولا داعي لوجود المباني القديمة، وما تؤدي إليه من تكاليف أن تظل مفتوحة.

متحدث الوزراء يتحدث عن العاصمة الإدارية

وأضاف "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن جميع موظفي وزارات الحكومة في العاصمة الإدارية وليست في المباني القديمة، ولا داعي لتستمر المباني مفتوحة في الوقت الحالي، إذ أنه تم الانتقال بالفعل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي.

واستكمل، أن المباني القديمة ستغلق بشكل تام، والعمل كله سيكون من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد الانتقال.