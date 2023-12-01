فرصة أخيرة .. انقسام داخل الأهلي حول مصير كولر مع الفريق

أعلن الإعلامي إيهاب الكومي، عن وجود انقسام داخل النادي الأهلي، بشأن مصير المدرب السويسري ما رسيل كولر.



وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد استقرت على دعم الجهاز الفني بشكل قوي شريطة الا تحدث اي أزمات جديد للفريق .



وتابع الكومي، أن المنافسات القادمة سوف تكون الفرصة الأخيرة للسويسري مارسيل كولر لإستمراره في منصبه، حيث ترى اللجنة أنه في حالة خسارة كأس السوبر فلابد من توجيه الشكر للمدرب السويسري والبحث عن بديل خاصة وانها تعد البطولة الثالثة التي يخسرها الفريق هذا الموسم تحت قيادته.