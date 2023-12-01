تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جوائز مسابقاته الثلاثة بدورته الثامنة ، خلال ختام الدورة الذي أقيم علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، وقد جاءت جوائز مسابقة العروض الكبري كالتالي : جائزة أفضل عمل جماعي ذهبت إلي إيطاليا – أبنيا ،أما جائزة أفضل عمل موسيقي ذهب إلي سلطنة عمان – عرض "الأول من تشرين الأول "، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها الفنان القدير عبدالله مسعود عن عرض "إحتراق شمعة" من دولة الإمارات العربية المتحدة ، والفنانة الدكتورة أحلام حسن شاكر عن عرض "طاهرة" من الكويت.

أما جائزة أفضل تأليف مسرحي فقد ذهبت مناصفة بين عرض " طاهرة " لدولة الكويت ، وعرض " Disappearing من بلغاريا ، وجائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت إلي عرض " طاهرة " من دولة الكويت ،وجائزة أفضل ممثل فقد ذهبت مناصفة بين كميل العلي عن عرض "الغريب والنقيب" من المملكة العربية السعودية ، وعبدالله الخديم عن عرض "إحتراق شمعة" من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت علي أفضل ممثلة Ivana Todorova Keranova “Disappearing” عن عرض بلغاريا .

وذهبت جائزة أفضل مخرج مناصفة بين Dumitru Acris - “Disappearing” من بلغاريا ، و عمير أنور البلوشي عن عرض "الأول من تشرين الأول" من سلطنة عمان ، أما أفضل عرض مسرحي فقد حصل عليها “A Pond in the Memory” من كوريا الجنوبية .

بينما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية فجاءت جوائزها كالتالي : جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، وذهبت مناصفة لكلا من : محمد زكي من دولة العراق عن إخراج العرض المسرحي "ليلة ماطرة" ، و محمود بكر من جمهورية مصر العربية عن دوره في العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد"، بينما جائزة أفضل عرض مسرحي فقد ذهبت بالأغلبية إلي عرض "التائهان" من الجمهورية التونسية .

أما جوائز مسابقة المونودراما فحصل علي جائزة سعادة المهندس محمد سيف الافخم لافضل عرض متكامل : ذهبت الي العرض المسرحي " women fish "، من المكسيك ، وذهبت جائزة افضل ممثلة ل ايفا دراجان من كرواتيا ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لسينوغرافيا عرض "فونكس "من مانغوليا .