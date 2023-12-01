عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

صدى البلد

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح  الشبابي جوائز مسابقاته الثلاثة بدورته الثامنة ، خلال ختام الدورة الذي أقيم علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، وقد جاءت جوائز مسابقة العروض الكبري كالتالي : جائزة أفضل عمل جماعي ذهبت إلي إيطاليا – أبنيا ،أما جائزة أفضل عمل موسيقي ذهب إلي سلطنة عمان – عرض "الأول من تشرين الأول "، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها الفنان القدير  عبدالله مسعود  عن عرض "إحتراق شمعة"  من دولة الإمارات العربية المتحدة ، والفنانة الدكتورة أحلام حسن شاكر  عن عرض "طاهرة"  من الكويت. 

أما جائزة أفضل تأليف مسرحي فقد ذهبت مناصفة بين عرض " طاهرة " لدولة الكويت ، وعرض " Disappearing من بلغاريا ، وجائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت إلي عرض " طاهرة " من دولة الكويت ،وجائزة أفضل ممثل فقد ذهبت مناصفة بين كميل العلي عن عرض "الغريب والنقيب" من المملكة العربية السعودية ، وعبدالله الخديم عن عرض "إحتراق شمعة"  من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت علي أفضل ممثلة Ivana Todorova Keranova “Disappearing” عن عرض بلغاريا .

وذهبت جائزة أفضل مخرج مناصفة بين Dumitru Acris -  “Disappearing” من بلغاريا ، و عمير أنور البلوشي  عن عرض "الأول من تشرين الأول"  من سلطنة عمان ، أما أفضل عرض مسرحي فقد حصل عليها  “A Pond in the Memory” من كوريا  الجنوبية .

بينما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية  فجاءت جوائزها كالتالي : جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، وذهبت مناصفة لكلا من : محمد زكي  من دولة العراق عن إخراج العرض المسرحي "ليلة ماطرة" ، و محمود بكر من جمهورية مصر العربية  عن دوره في العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد"، بينما جائزة أفضل عرض مسرحي فقد ذهبت بالأغلبية إلي عرض "التائهان"  من الجمهورية التونسية .

أما جوائز مسابقة المونودراما فحصل علي جائزة سعادة المهندس محمد سيف الافخم لافضل عرض متكامل : ذهبت الي العرض المسرحي " women fish "، من المكسيك ، وذهبت جائزة افضل ممثلة  ل ايفا دراجان من كرواتيا ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لسينوغرافيا عرض "فونكس "من مانغوليا .

شرم الشيخ المهندس محمد سيف الأفخم جائزة افضل ممثلة جائزة أفضل ممثل شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي شرم الشيخ للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

«شرم الشيخ الدولي للمسرح» يوقع بروتوكولات تعاون مع مهرجانين بكوريا الجنوبية

مهرجان شرم الشيخ للمسرح.. المخرج عصام السيد: أتابع أعمال الفائزين في المسابقة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفى بالمسرح الإيطالي

المسرح من أجل الإنسانية.. افتتاحية موسيقية مؤثرة عن غزة بمهرجان شرم الشيخ

سميرة محسن: لن أعمل في التمثيل مرة أخرى وأتابع التيك توك جيدا

الموزع كريم عبد الوهاب: عمرو دياب متطور في المزيكا بشكل صدمني | فيديو

تفاصيل جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي قبل ساعات من انطلاقه

ترشيحاتنا

السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان إلى مصر مدرجة على جدول الأعمال

قبل انتخابات الخارج بساعات.. الاستعدادات النهائية داخل السفارة المصرية في سلطنة عمان

تسبيحة واحدة تجعلك ممن أدرك صلاة الجمعة.. احرص عليها إذا تأخرت

بعد 50 سنة.. أمريكا تعود للهبوط على سطح القمر مرة أخرى.. تفاصيل

تحذير لكل تجار السجائر المتلاعبين بالأسعار.. تفاصيل

تريليونات الجنيهات ومليارات الدولارات.. مفاجأة بشأن الاحتياطي الأجنبي وحجم الودائع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

فيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ