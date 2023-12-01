مختار نوح: يجب أن يعمل كل مواطن في مكانه مثل الرئيس السيسي

قال مختار نوح، المفكر السياسي، إنه يجب على كل مواطن مصري أن يعمل في مكانه مثل الرئيس السيسي، إذ أن كل شخص إذا تحرك وعمل مثل الرئيس السيسي سيكون الأمر بشكل مختلف.

مختار نوح يتحدث عن الرئيس السيسي

وأضاف "نوح"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه حينما سمع عن تشكيل لجنة لوزارة التموين من أجل حل الأزمات، "لا يمكن أن تنجح لجنة إلا إذا كان السيسي على رأسها أو شخص يعمل بنفس الطريقة".

وتابع مختار نوح، أنه يوجد وزراء تعمل بشكل قوي ومميز، وعلى سبيل المثال كامل الوزير، وزير النقل، الذي يعمل بشكل قوي، والجميع شاهد على ما قدمه في وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة.