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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، أن طواقمه تمكنت من إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان، أن عدد الشاحنات التي تمكن من إدخالها منذ بداية الهدنة إلى شمال القطاع وصل إلى 310.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال إن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة

الهلال الأحمر: إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى غزة وشمال القطاع

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة خلال الهدنة

وأشار القدرة في تصريحات له - بحسب وكالة شهاب الفلسطينية - إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة علي الحاجة لإخراج مئات الجرحى إلى خارج القطاع كي ننقذ حياتهم.

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