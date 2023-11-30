ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة خلال الهدنة

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى أربعة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس الأربعاء، أثناء محاولته تفقد منزله.

ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة، في 24 نوفمبر الجاري، سجّلت عدة خروقات للاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في وسط وشمال غزة لتفقدها، وأخذ احتياجاتهم الأساسية.