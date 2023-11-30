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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة خلال الهدنة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى أربعة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس الأربعاء، أثناء محاولته تفقد منزله.

ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة، في 24 نوفمبر الجاري، سجّلت عدة خروقات للاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في وسط وشمال غزة لتفقدها، وأخذ احتياجاتهم الأساسية.

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