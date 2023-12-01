خطوة عظيمة.. إلهام شاهين تشيد بإنتاج الـ 1000حلقة وتوجه رسالة للمتحدة

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بشأن إنتاج الـ 1000 حلقة، قائلة : أنا سعيدة جداُ بهذه الخطوة العظيمة، وبحيي الشركة المتحدة على هذا الاتفاق،و الإنتاج المصري هيزيد والأعمال الفنية هتزيد.





وأضافت «إلهام شاهين» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على "سي بي سي" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الأعمال الهندية منتشرة في العالم ، موضحة أن الهند هي قارة كبيرة وهم نصف مليار وتأثيرها رهيب لأن كل دول العالم تحب الأفلام الهندية.





أشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن المصريين بيحبوا السينما الهندية، لافتة إلى أن علاقتنا مع الهند رائعة جداً لأنها دولة الحضارات والثقافة والفنون.