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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطوة عظيمة.. إلهام شاهين تشيد بإنتاج الـ 1000حلقة وتوجه رسالة للمتحدة

الهام شاهين
الهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بشأن إنتاج الـ 1000 حلقة، قائلة : أنا سعيدة جداُ بهذه الخطوة العظيمة، وبحيي الشركة المتحدة على هذا الاتفاق،و الإنتاج المصري هيزيد والأعمال الفنية هتزيد.


وأضافت «إلهام شاهين» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على "سي بي سي" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الأعمال الهندية منتشرة في العالم ، موضحة أن الهند هي قارة كبيرة وهم نصف مليار وتأثيرها رهيب لأن كل دول العالم تحب الأفلام الهندية.


أشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن المصريين بيحبوا السينما الهندية، لافتة إلى أن علاقتنا مع الهند رائعة جداً لأنها دولة الحضارات والثقافة والفنون.

إلهام شاهين لأعمال الفنية 1000 حلقة مانشيت جابر القرموطي السينما الهندية السينما المتحدة

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