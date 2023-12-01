برلمانية: الرئيس السيسي بني ما هدمه الآخرون خلال عهود كثيرة

أقامت النائبة الدكتورة سماء سليمان، أمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، احتفالية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقالت سماء سليمان خلال كلمتها في الاحتفالية، إن حضورنا اليوم يعبر عن قناعتنا الثابتة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جاء في مرحلة استثنائية مرت بها، مشيرًm إلى أن الرئيس السيسي حمل روحه على كفه من أجل مصر واستطاع بحكمته الخروج بها على بر الأمان بعدما كانت على حافة الهاوية.

وأوضحت النائبة، أن الرئيس السيسي يمتاز بحكمة شديدة أهلته للعبور بمصر إلى بر الأمان بعدما استلم الوطن منهار، مؤكدة أنه استطاع أن يبني كل ما تم هدمه في عهود كثيرة، ورغم صعوبة الموقف فإنه اتخذ القرار المناسب وتولى الحكم برغم أنه كان يعلم أن حياته مهددة.

وتابعت وكيل العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وضع استراتيجية مصر 2030 ونحن ندعمه لاستكمال مسيرته الناجحة، مؤكدة على أن مصر دولة تحمل القومية العربية وتضع أولويات الدول العربية على في المقدمة.

واستكملت، أن علاقات الرئيس السيسي الخارجية ونجاحة في جولاتة انعكس على الوضع الداخلي في مصر، موضحة أن الجهود التي بذلت في السنوات الماضية نجني ثمارها الآن بقوة مصر الداخلية والخارجية.