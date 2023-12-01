سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1-12-2023 يشهد استقرارا للشهر الثامن على التوالي ، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك سايب

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في ميد بنك

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولارفي بنك القاهرة

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع،

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع