عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إقبال من الجالية المصرية في الكويت على التصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الكويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى الكويت، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي بالكويت.

وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

407401439_746838237480204_4296989640977615051_n
407401439_746838237480204_4296989640977615051_n
407408730_746838250813536_2671290617405459032_n
407408730_746838250813536_2671290617405459032_n
407424926_746838254146869_1991380879668746957_n
407424926_746838254146869_1991380879668746957_n
407408630_746838247480203_4927758622296527570_n
407408630_746838247480203_4927758622296527570_n
407372937_746838214146873_5127393835571932451_n
407372937_746838214146873_5127393835571932451_n
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية الكويت المصريين الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتلال يقصف جنوب وشمال ووسط غزة| تفاصيل

الري تضع ضوابط استخدام المياه الجوفية والمراقبة والتحكم في الآبار

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

نصائح مهمة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض التنفسية بفصل الشتاء

لحظة وصول أمير قطر إلى الإمارات لحضور قمة المناخ COP28.. فيديو

دعاء يوم الجمعة.. يريح القلب ويجلب الرزق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز.. 7 فوائد لتناول الحلبة خاصة في الشتاء

آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ