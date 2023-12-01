أخر كلماته كانت عن غزة.. ما سر اختفاء عالم الزلازل الهولندي؟

تساءل متابعو العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، المعروف في مجال الزلازل، عن سبب غيابه في الفترة الأخيرة وعدم إصدار المزيد التوقعات والتنبؤات.. فما السر؟

كان هوغربيتس يظهر عادة بعد حدوث أي زلزال في أي مكان في العالم ليؤكد توقعه وتحذيره منه قبل حدوثه بأيام.

كانت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب مليئة بالتغريدات والمنشورات حول توقعات الأنشطة الزلزالية التي تحدث على الكرة الأرضية.

هذا بالإضافة إلى نشره بانتظام تقارير فلكية عبر حساباته الشخصية وحسابات الهيئة البحثية التي يرأسها وتسمى SSGEOS.

ما سبب اختفاء فرانك هوغربيتس؟

مع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، بدأ هوغربيتس يتحدث عن القضية الفلسطينية وينتقد قوة القصف الإسرائيلي ويحذر من أنه قد يتسبب في زلزال قوي في المنطقة.

ومنذ الخامس من نوفمبر، توقف هوغربيتس عن التغريد ونشر أي تقارير فلكية أو توقعات زلزالية، على الرغم من حدوث هزات قوية في أنحاء مختلفة من العالم خلال الفترة الماضية.

ثلاثة أيام قبل ذلك، نشر هوغربيتس تغريدة قال فيها أن العالم يجب أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.

وأضاف أنه لا جدوى من التنبؤ بالزلازل في حين يستمر هذا العنف، ولذلك قرر هوغربيتس إيقاف خدماته في الوقت الحالي حيث يحاول إنقاذ الأرواح بينما يقتل الآلاف.

آخر ظهور لهوغربيتس على تويتر كان يوم 5 نوفمبر حيث تحدث عن فلسطين وذكر متابعيه بالنكبة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين في عام 1948، ونشر نفس المحتوى على فيسبوك ولم يقم بأي نشاط بعد ذلك.

من هو فرانك هوغربيتس؟

فرانك هوغربيتس اشتهر بتوقعه للزلزال المدمر في تركيا في فبراير الماضي والذي أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، كما توقع زلزالًا في المغرب في سبتمبر الماضي وعدة زلازل أخرى في الشهور الأخيرة.

تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم، لكونها اشتملت على تحذيرات من هزات قوية مرتقبة كل حين، مع ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها، وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

رغم ذلك، رفض العلماء تلك النظرية، وأصرّوا على أنه لا توجد أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها، كما يؤكدون أنه لا يوجد أي أساس علمي يبرهن على أن حركة الكواكب واصطفافها قد تؤثر على الأرض في صورة أنشطة زلزالية.

يرأس عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.