إقبال متزايد من المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالسعودية.. فيديو

شارك المصريين فى الجالية المصرية فى السعودية ، وتشهد الأنتخابات أعداد كبيرة من المصريين المقبلين على العملية الأنتخابية بالجالية المصرية بالسعودية، حيث تشهد السعودية إقبالا متزايدا للجالية المصرية بالسعودية للتصويت فى الأنتخابات الرئاسية أمام مقر التصويت.

اقبال أبناء الجالية المصرية بالسعودية

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في السعودية بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى السعودية، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي بالسعودية.

ومن متوقع إقبال كبير من أبناء الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالسعودية وتم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين إلى أماكن الاقتراع .