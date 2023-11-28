الجالية المصرية بالسعودية: نتوقع إقبالا كبيرا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشف عادل حنفي أحد أعضاء الجالية المصرية في السعودية، آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية في الخارج يوم الجمعة المقبل.

قال عادل حنفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" السعودية بها أكبر جالية مصرية حول العالم بحوالي 3 مليون مصري ".

أضاف عادل حنفي:" ندعم ونؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية "، مضيفا:" هناك استعدادات على أعلى مستوى في السفارة المصرية بالسعودية ".

وتابع عادل حنفي:" متوقع إقبال كبير من أبناء الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين إلى أماكن الاقتراع ".

ولفت عادل حنفي:" سنقدم كرنفال انتخابي يتحدث عنه العالم، والمصريين بالخارج هم حائط الصد عن مصرنا الحبيبة ووطنية المصري بالخارج مرتفعة ".