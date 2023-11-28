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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجالية المصرية بالسعودية: نتوقع إقبالا كبيرا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف عادل حنفي أحد أعضاء الجالية المصرية في السعودية، آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية في الخارج يوم الجمعة المقبل.

 

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 قال عادل حنفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" السعودية بها أكبر جالية مصرية حول العالم بحوالي 3 مليون مصري ".

أضاف عادل حنفي:" ندعم ونؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية "، مضيفا:" هناك استعدادات على أعلى مستوى في السفارة المصرية بالسعودية ".

 

 وتابع عادل حنفي:" متوقع إقبال كبير من أبناء الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين إلى أماكن الاقتراع ".

 

 ولفت عادل حنفي:" سنقدم كرنفال انتخابي يتحدث عنه العالم، والمصريين بالخارج هم حائط الصد عن مصرنا الحبيبة ووطنية المصري بالخارج مرتفعة ".

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