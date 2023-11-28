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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجالية المصرية في تونس تؤكد حرصها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في تونس

أكدت الجالية المصرية في تونس حرصها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ يوم /الجمعة/ المقبل أول ديسمبر للمصريين بالخارج، وتستمر حتى الثالث من الشهر ذاته، مشددة على أهمية المشاركة في الانتخابات وتوحيد كلمتهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن واختيارهم للقيادة الحكمية التي تقود الوطن للأمام.


وأكد عدد من أبناء الجالية المصرية في تونس - في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لكون الانتخاب حقا من الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور للمواطنين ويأتي ترسيخا للقيم الديمقراطية. 


وقال عميد الجالية المصرية في تونس كارم الجعيدي، إنه تم حث الجالية على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية خاصة وأنها مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن، مشددا على أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التي تمر على الوطن ولابد أن نقف وندعم وطننا.


واتفق معه مدير الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية ياسر جرانة، قائلا إن صوتنا أمانة ولابد أن نقف جمعيا ونشارك فهي مسؤلية كل مصري في الداخل أو الخارج وعليه أن يختار القيادة السياسية الحكمية التي تناسب هذه المرحلة التي يمر بها العالم بأكمله.


ونوه بأن الجالية المصرية بتونس ستثبت حضورها في عملية التصويت وستثبت للعالم بأن المصريين قادرون على العبور ببلادهم إلى بر الأمان.


من جانبه أكد مدير مكتب الشبكة الكورية وصحفي مصري مقيم في تونس خالد سليمان أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وعلى كل مصري أن يذهب للتصويت لمساندة وطنه خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي نمر بها.


ولفت إلى أن الشعب المصري لديه وعي سياسي واجتماعي بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.


جدير بالذكر أنه تم تخصيص 137 مقراً انتخابياً في السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم للمصريين المقيمين في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم /الجمعة/ المقبل، كما يتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. 
 

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