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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح ليلة السنباطي.. احتفالية عراقية في موسم الرياض

بوستر حفل الليلة
بوستر حفل الليلة العراقية

أعلنت هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها لتقديم حفل غنائى ضخم يوم 7 من شهر ديسمبر القادم بعنوان ليلة عراقية تضم مجموعة من أشهر المطربين العراقيين.

الحفل المفترض إقامته على مسرح محمد عبده أرينا يضم كل من حاتم العراقي ومحمود التركي وأصيب هميم وسيف نبيل وعادل المختار.

وأعلنت هيئة الترفيه المنظمة لفعاليات موسم الرياض عن هذا الحفل بعد نجاح حفل رياض السنباطي الذى اقيم أمس واحياه كل من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وإيمان عبد الغني وصابر الرباعي وفؤاد زبادي.

 

حفل روائع السنباطي

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم،  مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أسعار التذاكر

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل بأكثر من فئة بدأت بالفئة الأولى والتى تبلغ سعرها  100 ريال سعودي 180 ريال سعودي 350 ريال سعودي 1800 ريال سعودي 2000 ريال سعودي

 

ليلة عراقية مسرح محمد عبده حاتم العراقي محمود التركي فعاليات موسم الرياض

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