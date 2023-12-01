أضرار في الممتلكات.. صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنات الاحتلال ردا على استئناف العدوان

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه قد تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة في الساعة الأخيرة مما تسبب في أضرار بالممتلكات في مستوطنة مفالسيم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا توجد إصابات نتيجة للهجوم حيث تم إخلاء المجتمعات الحدودية في غزة إلى حد كبير وسط الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفارات الإنذار دوت أيضا في نتف هاسارا وياد مردخاي، كما يبدو أن القبة الحديدية اعترضت العديد من المقذوفات.

وغي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، بإطلاق صواريخ على عسقلان بعد استئناف القتال في قطاع غزة.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل إنه تم سماع دوي صفارات الإنذار الصاروخية في منطقة عسقلان، مما دفع السكان إلى الاندفاع إلى الملاجئ.

ولا توجد تقارير فورية عن الآثار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يتأهب للمرحلة القادمة من الحرب.

وقبل قليل، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ثلاث ساعات من انتهاء الهدنة الى استشهاد 32 مواطنا واصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة قبل الساعة 7 صباحا مباشرة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة هوليت الجنوبي.

وأضاف أن القبة الحديدية لم تستخدم لاعتراض المقذوفات لأنها كانت متجهة إلى مناطق غير مأهولة.



كما ادعى أنه كان هناك العديد من عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6 صباحا.

وبناء على ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة تنفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الهجمات قريبا.

وبدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن حماس "انتهكت الإطار المحدد، ولم تفي بالتزامها بالإفراج عن جميع النساء الرهائن، وأطلقت صواريخ على إسرائيل".