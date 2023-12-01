خلافتات سابقة.. نجار ينهي حياة عامل في السلام

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل عامل بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) توفى أثناء إسعافه مُتأثراً بإصابته بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته ، كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بنطاق محافظة بورسعيد ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.