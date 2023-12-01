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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافتات سابقة.. نجار ينهي حياة عامل في السلام

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل عامل بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) توفى أثناء إسعافه مُتأثراً بإصابته بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته ، كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بنطاق محافظة بورسعيد  ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة خلافات سابقة قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة محافظة بورسعيد

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