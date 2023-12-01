نصر إبراهيم: سامسون يحتاج إلى دعم ومساندة جماهير الزمالك

طالب نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بمساندة ودعم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "سامسون يحتاج الدعم والمساندة وهو لاعبا فى الزمالك وهو الأمر الذى يحاول الجهاز الفني التعامل مع اللاعب من خلال منحه الثقة".

وأضاف: الفوز على مودرن فيوتشر جاء في التوقيت المناسب قبل خوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية أمام سوار الغيني الأحد المقبل ، فالانتصارات المتتالية تعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال الذي يسير على خطى ثابتة منذ توليه المهمة قبل مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.

