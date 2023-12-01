ميناء العريش البحري يستقبل سفينة تركية محملة بالمساعدات للفلسطينيين في غزة



استمر تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في ازمه التي يواجهها بسبب الحرب على غزة ..حيث استقبل ميناء العريش البحري شمال سيناء سفينة مساعدات إغاثية تركية تحمل مواد غذائية وطبية، حيث سيتم تفريغها تمهيدا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.



8 مستشفيات:



وتعد هذة هي السفينة الثانية التي تصل إلى ميناء العريش من دولة تركيا والتي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزةوتضمنت 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، الى جانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.





واعلن السفير التركي في القاهرة ان السفينة BestEKAR التي تحمل 1500 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.