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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعدادات الجالية المصرية في السعودية للانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قال عماد عزيز، منسق حملة الجالية المصرية بالسعودية، وحملة مواطن بالخارج، إن الجالية المصرية في الخارج وبالتحديد في السعودية، تستعد لتلك الانتخابات منذ شهور.


وأضاف خلال مداخلته الهاتفية على قناة دي أم سي، أن الجالية تقتنع بأن دورها لا يقل عن دور المواطنين داخل الوطن، متابعا: الرئيس السيسي هو اختيار السماء للمواطنين وللوطن المصري.

 

واسترسل: السفارات تفتح أبوابها أمام الجالية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا، والجميع يساهم في المشاركة بكل حب.


ولفت إلى أن الجالية يساعدون بعضهم البعض، للمشاركة في العرس الانتخابي، مشيراً إلى أنهم قاموا بتوفير سيارات لنقل المواطنين.

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