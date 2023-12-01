110 أشخاص .. لبنان يعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية

أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط عملية تهريب اليوم الجمعة حاول خلالها أكثر من مئة مهاجر من سوريا المجاورة مغادرة البلاد بحرا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد بيان الجيش "أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطئ طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه 110 أشخاص بينهم لبنانيان و108 سوريين". ولم يوضح البيان وجهة المركب.

ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان على متن المراكب عموما إلى حياة أفضل في أوروبا ويتوجهون عادة إلى جزيرة قبرص المتوسطية الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر.

وتفيد السلطات في لبنان بأن البلاد تستضيف حوالى مليوني سوري مع وجود 800 ألف مسجلين لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى معدل من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

وانهار الاقتصاد اللبناني أواخر 2019، لتتحول البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين فيما تعلن السلطات مرارا إحباط عمليات تهريب بحرا أو توقيف مهربين ومهاجرين محتملين على حد سواء.