عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

110 أشخاص .. لبنان يعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية

صدى البلد

أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط عملية تهريب اليوم الجمعة حاول خلالها أكثر من مئة مهاجر من سوريا المجاورة مغادرة البلاد بحرا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد بيان الجيش "أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطئ طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه 110 أشخاص بينهم لبنانيان و108 سوريين". ولم يوضح البيان وجهة المركب.

ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان على متن المراكب عموما إلى حياة أفضل في أوروبا ويتوجهون عادة إلى جزيرة قبرص المتوسطية الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر.

وتفيد السلطات في لبنان بأن البلاد تستضيف حوالى مليوني سوري مع وجود 800 ألف مسجلين لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى معدل من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

وانهار الاقتصاد اللبناني أواخر 2019، لتتحول البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين فيما تعلن السلطات مرارا إحباط عمليات تهريب بحرا أو توقيف مهربين ومهاجرين محتملين على حد سواء.

لبنان غير شرعية هجرة مركب سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

بيان عاجل من وزير شئون الديوان بشأن صحة أمير الكويت

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

ترشيحاتنا

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

رشقة صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب

كارثة على إسرائيل.. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب بالصواريخ

هاني عبد الرحيم: انزل شارك فى الانتخابات.. صوتك هيوصل

رفع اسم زياد العليمي من قوائم الإرهاب .. ومنع التحفظ على أمواله

المصريون في الولايات المتحدة يتوافدون إلى السفارة بواشنطن للتصويت بانتخابات الرئاسة |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيد طه حسين: عشنا قلقا كبيرا بسبب مقترح إزالة قبر جدي.. وعلى هيئة الكتاب إتاحة أعماله في كافة المحافظات|حوار

طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني | بمذاق لا يقاوم

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

فيديو

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ