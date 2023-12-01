جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ 200 غارة جوية على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن قصف 200 هدف في قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أنه في أعقاب انتهاك حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقف إطلاق النار، فقد نفذ حوالي 200 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ووقعت عدة غارات في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، إلى جانب بعض الضربات في شمال غزة كانت موجهة من قبل قوات الفرق 162، 36، و252 بجيش الاحتلال.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن القوات البرية هدمت في الوقت نفسه المباني التي كانت مفخخة بالمتفجرات، وأعمدة الأنفاق، ومواقع إطلاق الصواريخ، وغيرها من البنية التحتية التابعة لحماس.

وأضاف أن الزوارق الصاروخية والدبابات والمدفعية التابعة للبحرية نفذت أيضا ضربات في غزة اليوم.