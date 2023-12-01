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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث الصحراء يبحث استصلاح الأراضي وتقديم الخدمات للمزارعين في سيناء| صور

صدى البلد

عقد مركز بحوث الصحراء اجتماع لجنة المحطات البحثية بمحطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر مع زيارة تفقدية لمركز الخدمات التنموية بالنثيلة بمنطقة وسط سيناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.

صرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن انعقاد هذا الاجتماع بسيناء يأتي في إطار خطة مركز بحوث الصحراء للنهوض بالمناطق الصحراوية خاصة مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء وتنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة التواجد المستمر في سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية والوقوف علي أرض الواقع لرصد وحل التحديات التي تواجه الأنشطة الزراعية.

وأكد شوقي خلال تفقد اللجنة لمركز الخدمات التنموي بالنثلية بأن خطة الدولة والتي تتمثل في النهوض بكافة الخدمات التنموية للمزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية تستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كافة الخدمات للمزارعين وتكون إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء وأكد شوقى بأن هذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفه، كما وجه رئيس مركز بحوث الصحراء كافة رؤساء المحطات بتقديم الدعم اللازم لمركز الخدمات بالنثيلة وتوفير الكوادر البشرية القادرة علي إدارتهم.

في ذات السياق انتقلت اللجنة إلى محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر حيث تفقدت اللجنه النماذج الزراعية والأنشطة البحثية بالمحطة. كما ألقى  "شوقي" الضوء خلال افتتاح أعمال اللجنة على الأولويات البحثية والسبل الفعّالة لتعزيز التعاون بين المحطات البحثية. وقد تم التركيز على تطوير استراتيجيات البحث العلمي لمواكبة التطورات الحديثة والتحديات العلمية المستقبلية.

وأشار الى أن اجتماع اللجنه بمقر المحطات البحثية هو فرصة لتقييم التقدم ووضع استراتيجيات المرحلة المقبلة. وأكد على استمرار بذل المزيد من الجهود لتحفيز البحث العلمي وتحقيق الاستدامة في المشاريع والبرامج البحثية وان تتوحد الجهود على تعزيز مكانة المركز كمرجع علمي في مجال الصحراء. كما أكد أيضا خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي. وتم استعراض الفرص المتاحة لتبادل الخبرات مع مراكز البحث الدولية والمؤسسات العلمية.

وتناول الاجتماع شرحا من الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطه بحوث جنوب سيناء عن دور المحطة التنموي في جنوب سيناء وإنجازات المحطة خلال الفترة السابقة وتم أيضا تقييم أداء المحطات البحثية واستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في الأبحاث وتم التأكيد على أهمية تبني التقنيات الحديثة لتعزيز جودة الأبحاث وتسريع عمليات التطوير.

وصرح "زغلول" بأن المحطة تسعى لتعزيز الروابط الدولية لتبادل المعرفة والخبرات. وتعمل على تطوير شراكات جديدة وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي لمواكبة التطورات العلمية العالمية.

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس مركز بحوث الصحراء "نحن هنا لنعزز دور مركز بحوث الصحراء ومحطاته البحثية كمركز بحثي رائد، ونعمل جاهدين على تطوير استراتيجيات البحث لمواكبة التطورات الحديثة وسنعزز التعاون مع باقي المحطات لتعزيز المكانة العلمية للمركز. بتأكيد الالتزام بتحقيق أهداف المركز ورفع مستوى الأبحاث العلمية وتقديم إسهامات مميزة في مجال البحث والتطوير وتحقيق الاستدامة في جميع الأنشطة العلمية.

 

 

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