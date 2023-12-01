تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين .. أحمد بدير يصوّت في الانتخابات الرئاسية بـ لبنان.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الانخفاضات في درجات الحرارة، وهناك تكون لـ الشبورة في الساعات الصباحية، وهناك أمطار ورياح تضرب بعض المحافظات.

وأكدت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة استقرار في الأحوال الجوية، وأن درجة الحرارة في فترة النهار تسجل 24 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأجواء في فترة النهار لطيفة، معتدلة، وأن حالة الجو في فترة الليل المتأخر تشهد انخفاضات، وتصل لـ 15 درجة، وهناك مناطق تسجل أقل من 15 درجة.



أحمد بدير يصوّت في الانتخابات الرئاسية بـ لبنان | فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو للحظة قيام الفنان أحمد بدير بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أثناء تواجده بلبنان.

وكشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن أعداد الجالية المصرية في الخارج، المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وجاء أنه في ماليزيا، 3500 مواطن مصري، وفي دولة أستراليا 340000، وفي نيوزيلندا 6000، وفي الإمارات 765000، وفي تايلاند 700، وفي عمان 56000.

وأوضح التقرير أنه يوجد في الكويت 500000، وفي الأردن 1150000، وفي جورجيا 150000، وفي قطر 230000، وفي سوريا 2000، وفي العراق 25000.



بالأرقام .. تعرف على أعداد الجالية المصرية في الخارج المصوّتين بانتخابات الرئاسة

كشف قناة القاهرة الإخبارية، عن أعداد الجالية المصرية في الخارج، المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وجاء أنه في ماليزيا، 3500 مواطن مصري، وفي دولة أستراليا 340000، وفي نيوزيلندا 6000، وفي الإمارات 765000، وفي تايلاند 700، وفي عمان 56000.

وأوضح التقرير أنه يوجد في الكويت 500000، وفي الأردن 1150000، وفي جورجيا 150000، وفي قطر 230000، وفي سوريا 2000، وفي العراق 25000.

وتابع التقرير:" في روسيا 7000، وفي السعودية 1470000، وفي لبنان 40000، وفي فلسطين 14500، وفي تركيا 25800، وفي البحرين 21000".

رئيس اتحاد المصريين بالإمارات يكشف تفاصيل سير الانتخابات الرئاسية

https://www.elbalad.news/6020268

قال شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالإمارات إنه تم فتح اللجان للتصويت بالانتخابات الرئاسية في الامارات العربية المتحدة بداية من الساعة التاسعة صباحا، وشهدت اللجان إقبالا من مختلف الأعمار والفئات العمرية فالجميع يشارك في سير العملية الانتخابي، مؤكدا انه لا يوجد أي مشكلات أو معوقات.

السيسي: أوجه نداء لجميع الأطراف بتقديم الدعم للإمارات لمواجهة تغيرات المناخ





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب العمل المخلص للخروج بالمؤتمر بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة، وأن مصر تدرك في ضوء رئاستها مؤتمر COP27 بشرم الشيخ ضرورة تعزيز العمل الجماعي للتعامل مع تحدي تغير المناخ.



وأضاف السيسي خلال كلمته بقمة المناخ المنعقدة بالإمارات: نعمل على تعزيز قدراتنا لضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية، وملتزمون وطموحون في إجراءاتنا بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس.



وأوضح الرئيس السيسي، أنه يجب تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف.

سفير مصر بالسعودية: نشكر سلطات المملكة لتسهيل إجراءات التصويت بانتخابات الرئاسة

قال أحمد فاروق، سفير مصر بالسعودية، إن هناك ملحمة وطنية بين أبناء الجالية المصرية إذ وفروا أكثر من 50 أتوبيس، لينقل أبناء الجالية من مناطق المملكة الشرقية والجنوبية والشمالية، إلى مقر البعثة، لأن المملكة السعودية مترامية الأطراف وعلى مسافات بعيدة، لذا وُفِّرَت الأتوبيسات حتى لا يحمل الناس عناء المواصلات، وهي جهود ذاتية من أبناء الجالية.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تنظيمًا للمواطنين خارج أسوار السفارة بمساعدة السلطات السعودية، لذا فإنني أتوجه بالشكر لهم لتسهيل العملية الانتخابية على الجالية، مما يدل على متانة وأخوة الدولية، كما يتوافد أبناء الجالية في فرحة للإدلاء بالأصوات الانتخابية.

إعلام فلسطيني: رصد 40 غارة إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم ، أن طائراته الحربية شنت غارات على أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.



وفي نفس السياق قال إعلام فلسطيني إنه جرى رصد أكثر من 40 غارة إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة.



ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، ارتفع عدد الشهداء منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع قبل أقل من 3 ساعات إلى 26 إلى جانب عشرات الإصابات المختلفة، معظمها من الأطفال والنساء.

الهية الوطنية للانتخابات تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج.. تفاصيل

عرضت قناة إكسترا نيوز، بثا مباشرا لمتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات بدأت في 106 مقار انتخابية حتى الآن.

السيسي: مهدنا الطريق للتوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في إطار متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر قمة المناخ "كوب 28"، اليوم، “لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل خفض الانبعاثات”.