بلينكن يتهم حماس بخرق وقف إطلاق النار

دحض أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مزاعم حماس بأن الهدنة أنهت من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق الجماعة المسلحة.

في حديثه للصحفيين في دبي، سلط بلينكن الضوء على الحالات التي، حسب قوله، أظهرت عدم التزام حماس بشروط وقف إطلاق النار.

أشار بلينكن إلى الهجمات الصاروخية التي أطلقتها حماس على إسرائيل قبل انتهاء وقف إطلاق النار رسميًا، وأشار إلى حادث إطلاق النار في القدس كدليل آخر على تجاهل الحركة للاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، أشار بلينكن إلى تراجع حماس عن التزاماتها المتعلقة بالإفراج عن الرهائن.

شدد وزير الخارجية الأمريكي على التركيز الأساسي على إعادة الرهائن، لكنه أكد أيضًا على الهدف الأوسع المتمثل في تصور "اليوم التالي" لغزة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. وشدد على أهمية إنشاء طريق نحو السلام والأمن الدائمين.

واعترف بلينكن بالجهود المستمرة لتذكير السلطات الإسرائيلية بضرورة ضمان سلامة المدنيين في غزة. وأشار إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لحماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية، معربا عن التركيز الحالي على بذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الضرورية.

وتأتي تصريحات بلينكن وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتضارب الروايات بشأن العوامل التي أدت إلى انهيار وقف إطلاق النار.