رئيس الجالية المصرية بالكويت: الجميع حريص على المشاركة في الانتخابات

قال أحمد روبي عبد العظيم، رئيس الجالية المصرية في الكويت، إن المصريين نزلوا للانتخابات الرئاسية لحضور العرس الانتخابي، وإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري خلف القيادة السياسية، والجميع على قلب رجل واحد، وتدعم قرارات الدولة المصرية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس الجالية المصرية في الكويت يتحدث عن الانتخابات

وأضاف "عبد العظيم"، خلال تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية عبر قناة الأولى، أن المصريين بالكامل من حقهم النزول والمشاركة، والجالية المصرية في الكويت لديها رغبة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع رئيس الجالسة المصرية في الكويت، أن الجميع شهد على ما حدث في مصر من إنجازات ومشروعات في الفترة الأخيرة، "المصريين كلهم نازلين من الصبح، وطوابير من العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكلنا نازلين عشان نشارك في الانتخابات".