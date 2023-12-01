لدعم هجومه.. ريال مدريد يستهدف صفقة كبيرة من الدوري الألماني

يطارد ريال مدريد لاعب دورتموند دونييل مالين، الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون جنيه إسترليني، بينما يستعد عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لصفقة الانتقالات.

يمكن أن يؤكد موقع TEAMtalk أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مستعدة لمحاربة ريال مدريد للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، ومنتج أكاديمية أرسنال السابق، دونييل مالين،

واستمتع بوروسيا دورتموند بموسم رائع في دوري أبطال أوروبا حتى الآن ووجد نفسه في صدارة "مجموعة الموت" لهذا العام بعد بعض العروض الرائعة، لم يفلت الكثير منهم من مجموعة تتكون من باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وإيه سي ميلان، لكن فريقهم أظهر جودته، وأصبح العديد من لاعبي بوروسيا دورتموند الآن على رادار بعض أكبر الأندية في العالم.

وكان المهاجم دونييل مالين أحد أبرز نجوم الفريق الألماني لتمتعه بتقنيات عالية ومتعدد الاستخدامات ويمكنه اللعب في خط الهجوم أو في المركز رقم 10، وقد دفع هذا ريال مدريد إلى إلقاء نظرة فاحصة في الأسابيع الأخيرة في سعيه لتعزيز خياراته الهجومية.

كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هو الدعامة الأساسية منذ وصوله إلى النادي، وبدا أنه يسرق الرسوم البالغة 25 مليون جنيه إسترليني المدفوعة إلى آيندهوفن في صيف عام 2021، وكان جيدًا جدًا لدرجة أن الفريق الألماني يحاول ربطه وصولاً إلى صفقة جديدة مع دخوله السنتين الأخيرتين من عقده الحالي.

قد يكون هناك أيضًا بعض الندم من أحد أكبر الفرق الإنجليزية حيث سُمح له بمغادرة أكاديمية أرسنال للشباب للانضمام إلى آيندهوفن مقابل 500 ألف جنيه إسترليني فقط عندما كان مراهقًا في عام 2017.

لقد واصل اللعب أكثر من 100 مرة مع نادي إيندهوفن، ويقترب من هذا الإنجاز بالنسبة لأصحاب العمل الحاليين أيضًا، وسجل 24 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة لنادي البوندسليجا في ذلك الوقت.

وهذا الموسم بدأ المهاجم الهولندي وعده بالظهور بالفعل، وكان ريال مدريد يفكر بجدية في قدومه ومساعدة أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.

لن يرغب دورتموند في خسارة مثل هذا اللاعب الرئيسي أمام مدريد مرة أخرى بعد رحيل جود بيلينجهام وستكون هناك حاجة إلى صفقة قدرها 60 مليون جنيه إسترليني كحد أدنى لبدء المحادثة، هذه ليست رسومًا بسيطة ولكن الأندية الكبرى ستدفع إذا لم يروا أي علامة على توقيع اللاعب الهولندي الدولي على عقد جديد في الأشهر المقبلة.

وتقول المصادر أن العديد من فرق النخبة كانت تراقبهم وأن مالين لديه أيضًا اهتمامات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، مثل ريال مدريد، تنتظر الأندية في إنجلترا لمعرفة ما إذا كان هناك اتفاق جديد موقع أو ما إذا كان الباب مفتوحًا لفصل الشتاء أو الصيف.

إن التأهل من مجموعتهم في دوري أبطال أوروبا - والخروج المغلوب بعد عيد الميلاد - سيجعل من الصعب للغاية إبعاده عن سيجنال إيدونا بارك في يناير، لكن الصيف قد يكون كبيرًا بالنسبة للمهاجم اللامع.