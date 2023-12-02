17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

كشف الفنان محمد ممدوح، عن برنامج إنقاص الوزن الذي اعتمد عليه خلال الفترة الأخيرة، و سر فقدانه 45 كجم من وزنه.

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وذكر ذلك في تقرير نشرته فضائية العربية مصر، بعنوان "خسر 45 كجم من وزنه.. محمد ممدوح يكشف سر فقدانه للوزن".

وأوضح محمد ممدوح في لقائه الأخيرة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، أنه إعتمد على نظام "صوم الماء" لخسارة وزنه، مؤكدا أنه كان لا يعلم شيء عن هذا النظام و قام مدير أعماله (طلال) بتشجيعه على ذلك.

ونوه "ممدوح"، أنه استمر لمدة 17 يوم بشرب الماء فقط دون أن يأكل أي شيء، مؤكدا على أن هذا النظام صحي للغاية و ليس به أي ضرر، لافتا إلى أن هناك بعض الأطباء كانوا يقوموا بمتابعة حالته خلال هذه الفترة.