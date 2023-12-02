عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

صدى البلد

كشف الفنان محمد ممدوح، عن برنامج إنقاص الوزن الذي اعتمد عليه خلال الفترة الأخيرة، و سر فقدانه 45 كجم من وزنه.

شاهد الفيديو:

وذكر ذلك في تقرير نشرته فضائية العربية مصر، بعنوان "خسر 45 كجم من وزنه.. محمد ممدوح يكشف سر فقدانه للوزن".

وأوضح محمد ممدوح في لقائه الأخيرة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، أنه إعتمد على نظام "صوم الماء" لخسارة وزنه، مؤكدا أنه كان لا يعلم شيء عن هذا النظام و قام مدير أعماله (طلال) بتشجيعه على ذلك.

ونوه "ممدوح"، أنه استمر لمدة 17 يوم بشرب الماء فقط دون أن يأكل أي شيء، مؤكدا على أن هذا النظام صحي للغاية و ليس به أي ضرر، لافتا إلى أن هناك بعض الأطباء كانوا يقوموا بمتابعة حالته خلال هذه الفترة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فيريرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

انتخابات الرئاسة المصرية| حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج.. وهؤلاء أشهر الفنانين المشاركين

في عيد ميلادها الـ 50.. كيف احتفلت رانيا يوسف به| صور

أستون مارتن تلغي خططها لإنتاج سيارة فانكويش بمحرك وسطي

استقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

بيحبوني.. ميسي يكشف عن مفاجأة بعد مونديال قطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نبيلة عبيد ضمن احتفالية المرآة في السينما بمهرجان البحر الأحمر

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

فيديو

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ