المستقلين الجدد: مشاركة المصريين بالخارج الأكبر في تاريخ الانتخابات المصرية

أكد حزب المستقلين الجدد، أن خروج المصريين في الخارج هو الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية منذ ٢٠١١.



أشاد الحزب فى بيان له بالمشاركة الكثيفة التي وضحت منذ الساعات الأولى للتصويت والمتوقع أنها ستزيد في الأيام المقبلة حيث ان اليوم هو يوم عمل في الدول الأوروبية والأمريكتين.

ويرى الحزب، أن التسهيلات التي تمت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهد الذي تم من وزارة الهجرة والقنصليات المصرية قد ساهم بشكل كبير في خروج هذا المشهد الذي نفخر به جميعا.

يؤكد الحزب، أن المشاركه بهذا الحجم نتاج لشعور المواطن خارج مصر باهتمام الدولة به وايضا للشعور بأن المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة لن يتم إلا من خلال صناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وانطلقت ،اليوم، الانتخابات الرئاسية بالخارج، وستستمر ثلاثة أيام، حيث يتوجه المصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت.