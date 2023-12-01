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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات المرحلة الثانية من مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بالمنوفية

تدريب جامعة المنوفية
تدريب جامعة المنوفية

  تستمر فعاليات المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع  الشباب المقبلين على الزواج "مودة" فى جميع كليات  جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد بأن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعي حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض الخلافات بما يسهم في خفض معدلات الطلاق .

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وأضاف القاصد أن التدريب يتم وفقاً للمحتوى العلمي لمشروع «مودة»، والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية، علي ايدي نخبة من  أعضاء هيئة التدريس المدربين  والمتخصصين.

وأضافت الدكتورة نجلاء عبدالموجود المنسق الفني لمشروع مودة بأن المشروع يهدف إلى التوعية الصحية للمقبلين على الزواج من خلال التعريف بأهم الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج والتعرف على اهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة.

كما أشار وائل خلوصى المنسق الإداري للمشروع بأن المرحلة الأولى للمشروع بجامعة المنوفية  قد تضمنت عقد دورة تدريبية وورش عمل بلغ عدد المشاركين فيها من كليات الجامعة ٢٠ عضو هيئة تدريس ليكونوا مدربين لطلاب الجامعة من خلال نقل مبادئ الدورة التدريبية للطلاب .

أحمد فرج القاصد الإرشاد الأسري البحث العلمي التوعية الصحية الشباب المقبلين على الزواج الفحوصات الطبية كيان الأسرة المصرية

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