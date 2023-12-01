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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مقررات شهر ديسمبر

محافظ المنوفية: توفير 1200 طن سكر حر وتوزيعها على البطاقات التموينية

سكر تمويني
سكر تمويني

أعلن اللواء إبراهيم او ليمون محافظ المنوفية عن ضخ 1200طن سكر حر لسد إحتياجات مواطنى المحافظة وذلك من خلال منافذ البقالين التموينيين ومشروع جمعيتى على أن يتم صرف 1 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيه على كل بطاقة تموينية ويتم الصرف مع مقررات شهر ديسمبر المقبل بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة للتخفيف من آثار التداعيات السلبية لأرتفاع الأسعار.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام. 

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وثمن المحافظ جهود وزارة التموين في دعم جهود الدولة في توفير السلع الإستراتيجية والأساسية وضبط منظومة الأسعار وطرحها بأسعار مخفضة مقارنة بمثلايتها في الأسواق الأخرى ، مؤكداً على أننا جميعاً نعمل من أجل خدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم في جميع  القطاعات الخدمية المختلفة وعلى كافة الأصعدة. 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.

ارتفاع الأسعار البطاقات التموينية التجارة الداخلية السلع الاستراتيجية القطاعات الخدمية المنوفية محافظ المنوفية

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