المنوفية.. قوافل علاجية مجانية بقرى المحافظة خلال شهر ديسمبر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات خلال شهر ديسمبر، بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا والتى من شأنها توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وقال: مستمرون في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا بقرى الريف المصرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.



وقالت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن خطة تنفيذ القوافل الطبية ستجوب عدة قرى بالمحافظة وستبدأ يومي 2 ، 3 ديسمبر بقرية السلام وقرية منشية الرحمن يومي 14،13 وقرية كفر داوود يومي 24،23 ديسمبر بمدينة السادات ، وكذا قرية زاوية رزين بمركز منوف يومي 7،6 من نفس الشهر ، قرية بشتامي بمركز الشهداء يومي 21،20 ديسمبر ، وبقرية كفر ربيع بتلا يومي 28،27 ديسمبر ، وأخيرا بقرية ساقية المنقدي باشمون 30،31ديسمبر، لافتة إلى أن تلك القوافل تستهدف الوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية مما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية لهم ،موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصرى وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.