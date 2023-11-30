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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 151 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط كميات من السكر
ضبط كميات من السكر المدعم في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط كمية  قدرها  (151) طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وإستغلال  الظروف الإقتصادية الراهنة  بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع .


حيث أوضح محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون التام مع مباحث التموين تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات  لتجميعه كمية وقدرها (150) طن سكر مدعم مجهول المصدر لإستخدامه في تصنيع الحلوى ، كما تم ضبط سيارة نقل بحوزتها (1) طن سكر مجهول المصدر بغرض بيعها بالسوق السوداء.

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 وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية احتكار إحتكار السلع أرباح طائلة السوق السوداء الظروف الاقتصادية الراهنة تصنيع الحلوى تكثيف الحملات

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