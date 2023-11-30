محافظ المنوفية: تشغيل كوبري القاصد عقب انتهاء أعمال الرصف والصيانة الشاملة له

قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، تشغيل كوبري القاصد بنطاق حي غرب بشبين الكوم أمام المواطنين والحركة المرورية عقب الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير والصيانة الشاملة للكوبري وفق المعايير والمواصفات الفنية باعتباره مدخل حيوي ورئيسي مهم لمدينة شبين الكوم والمساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة.



ووجه المحافظ - في تصريح اليوم /الخميس/ - رئيس حي غرب بمتابعة وتشغيل الكوبري، وتغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبي الكوبرى ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة لتحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً، مشددا على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



كان المحافظ قد تفقد /الاثنين/ الماضي آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد، وأصدر توجيهات مشددة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال استعداداً لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين، حيث تم الانتهاء من تطوير الكوبري بالكامل وصب البلاطات الخرسانية ووضع طبقة الرصف النهائي لتحقيق السيولة المرورية اللازمة حفاظاً على مصالح المواطنين.