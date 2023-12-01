سفيرنا بإيطاليا: لم نواجه أي مشكلة في أول يوم من انتخابات الرئاسة

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إنه متواجد في مقر السفارة منذ التاسعة صباحا؛ للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأعضاء السفارة بالكامل في اللجنة الانتخابية التي يترأسها، ويوجد دعم فني من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإصلاح أي عطل خاص بالأجهزة، ويوجد اتصال مباشر؛ لأن قاعدة بيانات الناخبين موجودة في الهيئة الوطنية.

سفير مصر في إيطاليا يتحدث عن الانتخابات

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على قناة "تن"، أن أي مشكلة تحدث؛ يتم حلها على الفور، ولم نشهد أي مشاكل واجهت اللجنة الانتخابية منذ بداية اليوم الأول، وكانت هناك سلاسة كبيرة في التصويت من قبل الانتخابات، والتعليمات الخاصة بهيئة الانتخابات يتم تطبيقها.

وأضاف: "إحنا بنرحب بالمصريين، وهما أهلنا وإخواتنا، وحرصنا إن القسم القنصلي يكون مفتوح، ويوم السبت والحد اللي هيكون عطلة، القسم القنصلي مفتوح؛ عشان اللي ييجي من المواطنين، سواء هيدلي بصوته، أو يعمل خدمة قنصلية، كله متاح للمواطنين".