بحضور “الهضبة”| كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن.. الابنة جمعت الأب والأم

افتتحت كنزي دياب، الابنة الفاتنة للفنان الكبير عمرو دياب، أبواب معرضها الفني الأول في لندن، وأسدلت الستار عن تحفها الفنية في أمسية فنية تاريخية.

يأتي هذا المعرض تحت عنوان "يوميات حياتي"، وذلك في خطوة فنية ملفتة ومميزة.

وهو عبارة عن رحلة فنية تعبر عن تجارب ومشاعر كنزي بأسلوبها الخاص ومبتكر ويتناول هذا التقرير بشكل مفصل وشامل أحداث الافتتاح والتفاصيل المثيرة للاهتمام التي تحدثت عنها وسائل الإعلام.

افتتاح المعرض

وفي يوم أمس، اجتمعت الفنانة كنزي دياب بصديقتها كريستينا لافتتاح معرضها الفني الأول، والذي كان من المميزات حضور والدها النجم عمرو دياب، الذي لم يدخر جهدًا في دعم ابنته في هذه الرحلة الفنية الجديدة.



