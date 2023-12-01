اخبار الفن.. نجوم العالم بافتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر وكنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن بحضور والدها

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

غياب أسعد فضة عن تكريمه في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

غاب الفنان السوري أسعد فضة عن تكريمه في حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي رغم الإعلان عن موعد وصوله منذ أيام.





طرح البوستر الدعائي لـ فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول لفيلم أبو نسب للفنان محمد إمام.

نجوم العالم في حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة حضور، كل من جوني ديب، ويل سميث، شارون ستون وعدد من نجوم الهند وتركيا، بخلاف حضور للممثلين المصريين ومنهم نبيلة عبيد شيرين رضا، دينا الشربيني، محمد ثروت، ياسمين رئيس، أمينة خليل وغيرهم.

جوني ديب نجم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وصل النجم جوني ديب حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في مدينة جدة وسط حضور إعلامي وفني ضخم.





كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن بحضور والدها

افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن أمس معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" وذلك بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو دياب الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفني