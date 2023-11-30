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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البوستر الدعائي لـ فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

بوستر أبو نسب
بوستر أبو نسب

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول لفيلم أبو نسب للفنان محمد إمام.

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي علي صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله.

ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في السينمات ابتداء من يوم 21 ديسمبر 2023.

تفاصيل دور محمد إمام

وفاجأ الفنان محمد إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده.


ونشر إمام  صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

 

تفاصيل فيلم أبو نسب


فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبو نسب فيلم أبو نسب محمد عادل امام

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