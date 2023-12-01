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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قنصل مصر في هامبورج: المصريون بالخارج مرتبطون بالوطن وأحداثه دائمًا| فيديو

عبير عمر سليمان،
عبير عمر سليمان، قنصل مصر لدى هامبورج

قالت عبير عمر سليمان، قنصل مصر لدى هامبورج، إن المصريين في الخارج دائمًا مرتبطين بالوطن وأحداثه بصورة لا يتخيلها أحد.

وأكدت عبير سليمان، خلال حوارها لكاميرا “إكسترا نيوز”، أن الإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية في الخارج، كثيف، منذ اللحظات الأولى من انطلاق عملية التصويت، اليوم، حيث هناك حرص ملحوظ من قبل الجالية المصرية على المشاركة.

وأضافت أن هناك سهولة كبيرة في التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اللحظات الأولى من انطلاق التصويت في الخارج.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المُمَيْكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية

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