سفير مصر ببوليفيا : متوقع زيادة أعداد المصوّتين بانتخابات الرئاسة السبت والأحد

كشف السفير طارق الوسيمي، سفير مصر لدى بوليفيا، تفاصيل اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ببوليفيا، موضحًا أن الإقبال في تزايد مستمر.

وقال الوسيمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الإقبال الضعيف يرجع لسبب أن اليوم الجمعة ليس إجازة رسمية، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين يومي السبت والأحد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.