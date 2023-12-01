إسرائيل ترفض تجديد تأشيرة مسئول إغاثة تابع للأمم المتحدة

اتهمت الأمم المتحدة، إسرائيل، برفض تجديد التأشيرة لمسئولة المساعدات الرئيسية في غزة والضفة الغربية، لين هاستينغز.

ووفقا لما نشرته “سكاي نيوز” البريطانية، بصفتها نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لعبت “هاستينغز” دورًا حاسمًا في تنسيق الجهود الإنسانية في المنطقة منذ ما يقرب من 3سنوات.

وفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فقد أبلغت السلطات الإسرائيلية قرارها بعدم تمديد تأشيرة السيدة هاستينغز إلى ما بعد الموعد المحدد لها في وقت لاحق من هذا الشهر. ويأتي هذا التطور وسط توترات طويلة الأمد بين هاستينغز ووزارة الخارجية الإسرائيلية، التي اتهمتها في السابق بالافتقار إلى الموضوعية في دورها.

وأثار تأكيد الأمم المتحدة مخاوف بشأن التأثير المحتمل على العمليات الإنسانية في المنطقة المضطربة بالفعل. وكان لـ هاستينغز دور فعال في الإشراف على توزيع المساعدات وتنسيق جهود الإغاثة في غزة والضفة الغربية، حيث لا يزال الوضع الإنساني محفوفا بالمخاطر.

ويضيف قرار الحكومة الإسرائيلية برفض تجديد التأشيرة إلى الخلافات الأخيرة المحيطة بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويراقب المراقبون الدوليون والمدافعون عن حقوق الإنسان الوضع عن كثب، ويؤكدون أهمية الحفاظ على الحياد في تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.

وأدى رفض منح التأشيرة لمسئول كبير في الأمم المتحدة؛ إلى إطلاق دعوات لتدخلات دبلوماسية لمعالجة التوترات المتصاعدة وضمان استمرار عمليات المساعدات الإنسانية الحيوية في المنطقة.