البيت الأبيض: إسرائيل تسمح بعودة بعض المساعدات إلى غزة بعد طلبات واشنطن

رد المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، على الأسئلة المتعلقة بالحملة العسكرية الإسرائيلية المستأنفة في غزة والتزامها بالمطالب الأمريكية فيما يتعلق بإصابات المدنيين. وعندما سُئل عن تفاصيل العمليات الإسرائيلية، أكد كيربي على سيادة البلاد واستقلاليتها في اتخاذ القرار.

وأضاف: لن أبدأ بالحديث عن عملياتهم بشكل مسرحي. يجب أن يتحدثوا عن عملياتهم. إنهم دولة ذات سيادة. إنهم يتخذون هذه القرارات. يكتبون هذه الخطط، وينفذونها، ويجب عليهم ذلك.

ومع ذلك، أكد كيربي الموقف الأمريكي الثابت بشأن أهمية الالتزام بقانون الحرب، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتنفيذ استهداف دقيق ومتعمد. وأشار إلى أن الوزير بلينكن لاحظ تقبلا من إسرائيل لهذه الرسائل.

في معرض تناوله لادعاءات حماس بشأن نفاد الرهائن من النساء والأطفال، أعرب كيربي عن شكوكه، قائلاً: "عليك أن تأخذ بقدر كبير من الشك أي شيء تقوله حماس. نحن نتعامل مع منظمة إرهابية شريرة". وأشار إلى أنه من المعقول أن حماس لا تزال تحتجز المزيد من النساء والأطفال المؤهلين للتبادل.

وخلال المؤتمر الصحفي، تلقى كيربي أخبارا عاجلة مفادها أن إسرائيل ستسمح بعودة بعض المساعدات إلى غزة بعد طلبات الولايات المتحدة باستئناف التدفق. ورغم اعترافه بالتخفيض في نوع وكمية المعونة، فقد وصف ذلك بأنه علامة إيجابية.

وقال كيربي: "لقد خفضوا نوع المساعدات التي سيتم السماح بدخولها، وربما يكون ذلك من حيث عشرات الشاحنات مقابل مئات الشاحنات، لكن هذه علامة جيدة".