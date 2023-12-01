عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: إسرائيل تسمح بعودة بعض المساعدات إلى غزة بعد طلبات واشنطن

صدى البلد

رد المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، على الأسئلة المتعلقة بالحملة العسكرية الإسرائيلية المستأنفة في غزة والتزامها بالمطالب الأمريكية فيما يتعلق بإصابات المدنيين. وعندما سُئل عن تفاصيل العمليات الإسرائيلية، أكد كيربي على سيادة البلاد واستقلاليتها في اتخاذ القرار.

وأضاف: لن أبدأ بالحديث عن عملياتهم بشكل مسرحي. يجب أن يتحدثوا عن عملياتهم. إنهم دولة ذات سيادة. إنهم يتخذون هذه القرارات. يكتبون هذه الخطط، وينفذونها، ويجب عليهم ذلك.

 

ومع ذلك، أكد كيربي الموقف الأمريكي الثابت بشأن أهمية الالتزام بقانون الحرب، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتنفيذ استهداف دقيق ومتعمد. وأشار إلى أن الوزير بلينكن لاحظ تقبلا من إسرائيل لهذه الرسائل.

في معرض تناوله لادعاءات حماس بشأن نفاد الرهائن من النساء والأطفال، أعرب كيربي عن شكوكه، قائلاً: "عليك أن تأخذ بقدر كبير من الشك أي شيء تقوله حماس. نحن نتعامل مع منظمة إرهابية شريرة". وأشار إلى أنه من المعقول أن حماس لا تزال تحتجز المزيد من النساء والأطفال المؤهلين للتبادل.

وخلال المؤتمر الصحفي، تلقى كيربي أخبارا عاجلة مفادها أن إسرائيل ستسمح بعودة بعض المساعدات إلى غزة بعد طلبات الولايات المتحدة باستئناف التدفق. ورغم اعترافه بالتخفيض في نوع وكمية المعونة، فقد وصف ذلك بأنه علامة إيجابية. 

وقال كيربي: "لقد خفضوا نوع المساعدات التي سيتم السماح بدخولها، وربما يكون ذلك من حيث عشرات الشاحنات مقابل مئات الشاحنات، لكن هذه علامة جيدة". 

 

جون كيربي غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

ترشيحاتنا

بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.. فيديو

الخارجية الإسرائيلية: منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

عدا لجنتين.. الهيئة الوطنية: لجان الانتخابات بالخارج منتظمة في فتح وغلق أبوابها

نشرة «الداخلية»| محاولة اختطاف صاحب مصنع.. وسقوط مستريح المنوفية.. وضبط 11 ألف قضية تسول

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ