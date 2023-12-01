عمرو أديب يفجر مفاجأة عن انهيار الدولار بالسوق السوداء

فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سعر الدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء تلقى ضربة قوية مفاجئة وانخفض بشكل كبير وغير متوقع.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة، أن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا انقلبت امس بأخبار تراجع كبير في سعر عملة الدولار بنسبة انخفاض وحالة هلع غبر طبيعية لدى البعض.



انهيار سعر الدولار في السوق السواء

وتابع عمرو أديب، أن هناك انهيار سعر الدولار في السوق السواء، ونزل اكتر من 7 جنيهات تقريبا، والجنيه يحقق مكاسب في السوق السوداء، مضيفا: “انخفاض سعر الدولار حاجة كلنا بنحبها، وهناك احتمال كبير على نزول الدولار أكثر”.

