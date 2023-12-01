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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملفوفة بالعلم الفلسطيني.. امرأة تشعل النار في نفسها خارج قنصلية إسرائيلية بأمريكا

صدى البلد

في حادثة مروعة خارج القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا، أصيب شخصان، حيث تشير التقارير إلى أن امرأة كانت ترتدي العلم الفلسطيني، أشعلت النار في نفسها.

واستجابت إدارة شرطة أتلانتا لمكالمة بشأن "العديد من المصابين" في 1100 شارع سبرينج ستريت شمال غرب.

وهرع الطاقم الطبي ووكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة. 

ويجري التحقيق في ملابسات الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

ووفقا لديلي إكسبريس، تظهر صورة من مكان الحادث، شاركها مراسل يشيفا وورلد نيوز، موشيه شوارتز، بقايا قماش متفحمة في الموقع. وأكدت القنصلية العامة لإسرائيل في أتلانتا أن كل من داخل مكتبها بخير وأنهم يحققون في الحادث.

وظهرت تقارير تشير إلى أن امرأة ملفوفة بالعلم الفلسطيني أشعلت النار في نفسها. 

وذكر موقع ديلي أكسبريس، أن المرأة نُقلت إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة، كما أصيب شخص آخر في الحادث.

وتعمل وكالات إنفاذ القانون، مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة أتلانتا، لجمع المزيد من المعلومات حول الحادث. 

ولا يزال الدافع وراء الحادث غير واضح، وتنتظر السلطات المزيد من التفاصيل لتسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذا الحدث الصادم.

والقنصلية الإسرائيلية في أتلانتا هي تمثيل دبلوماسي لإسرائيل في جنوب شرق الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يثير مثل هذا الحادث، مخاوف بشأن أمن البعثات الدبلوماسية- وفقا للموقع. 

وأكدت القنصلية أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري.

القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا أشعلت النار في نفسها فلسطين

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